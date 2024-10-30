深中通道南沙線今日通車　深圳寶安廿分鐘到廣州南沙　巴士配套一文看清

深中通道南沙線即將於10月30日正式通車！

通車後，廣州、深圳、中山在伶仃洋上實現「牽手」，從廣州南沙到深圳寶安國際機場最快20分鐘直達；而南沙至中山城區，則縮短至15分鐘。

為了方便市民出行，在通車當天，廣深兩地將同步開通2條往來南沙至深圳的跨市巴士專線，一文看清路線及收費。

文章出處：「當代中國」網站