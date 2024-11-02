浙江女稱職業伴娘「又食又拎」拒找數　網民：難怪要租賃

浙江的葉小姐與朋友一起兼職當伴娘，與新娘約好先付定金，婚禮結束後再付尾款，誰知新娘過後竟指兩名伴娘「連吃帶拿」拒絕付尾款。這一新聞引來不少內地網友吐槽，認為新娘的做法有問題。
據內媒《極目新聞》10月31日報道，近日，浙江省寧波的葉小姐和朋友一起兼職當伴娘，與新娘協商好兩人當伴娘一天的費用是800元人民幣（約874港元），新娘預付了200元人民幣（約218港元）訂金，稱婚宴結束後再付尾款。
一天費用為800元人民幣
令葉小姐驚訝的是，新娘在婚宴結束後以沒帶手機為由未付尾款，且接下來的3天不回覆她訊息。10月24日，該新娘向葉小姐表示不會付她們尾款。
據報道，葉小姐提供的聊天記錄顯示，新娘認為當天她已負責兩位伴娘的三餐，一桌酒席就要七八千人民幣（約7,645至8,737港元），伴娘服和紅包禮品也都讓她們拿走，其中一位伴娘在婚禮活動上拿了價值300元人民幣（約328港元）的玩偶，因此不願再付尾款。
「新郎到底看上了新娘甚麼」
對此，葉小姐表示，如果早知新娘會將她們的三餐、禮品等都用來抵扣尾款，她就不會接受這些東西。葉小姐辯稱，參與婚禮的互動遊戲是考慮到婚禮氣氛，拿到兩個紅包一共才10元人民幣（約10.9港元），朋友的玩偶是問伴郎要的。經協商，新娘最終同意，只要伴娘將收到的禮物寄回就願意付尾款。
這一新聞引來不少網友吐槽：「沒人給她當伴娘是有原因，不然也不可能租賃」；「新郎到底看上了新娘甚麼」；「結婚是人生大事，婚禮圓滿舉行最重要，一些小錢就不要計較太多了」。
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