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中國
2024-11-01 10:45:44

河南12歲女重近200公斤心臟衰竭　父母賣樓籌醫藥費

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蘭蘭躺在床上戴着氧氣管，艱難地呼吸。（圖／翻攝新浪微博）

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河南省開封市一名12歲女童，身高150厘米，體重卻逼近200公斤，導致她無法自行走路，且心臟已發生衰竭，必須靠呼吸機來維持呼吸，她的父母無奈之下，只能樓救女。

BMI高達87

內媒《大象新聞》報道，女童蘭蘭的父親表示，女兒從小就過重，雖然一直控制女兒的飲食，但效果不佳，依然控制不住體重暴增。由於長期嚴重肥胖，蘭蘭出現許多症狀，包括心臟衰竭、無法行走、肝腎功能不佳等，平常甚至要靠呼吸機來維持呼吸。她的母親哽咽地說，女兒已半年沒上學，因為過度肥胖，學校不敢收，怕在學校出意外。

由於蘭蘭身體狀況越來越差，29日她被緊急送往鄭州大學附屬鄭州中心醫院治療，醫師說，蘭蘭的BMI高達87，屬於超級肥胖，相當嚴重。

這樣你們要住在哪裏啊？

為給女兒看病，她常年務農的父母，被迫把房子賣掉籌措醫藥費，蘭蘭知道後忍不住哭了出來：「我也不想讓你們賣房子，這樣你們要住在哪裏啊？」蘭蘭說，她這幾天吃不下飯、胃痛，最大心願是希望能返回學校上學。

消息曝光後網友非常同情：「天啊才12歲，這種程度的肥胖應該是得了甚麼病，希望能趕快好起來。」還有網友不解蘭蘭為何沒有盡早就醫：「胖成這樣才治療，似乎有點遲了。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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