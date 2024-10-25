河南童切右眼囊腫變雙眼開刀　醫生否認失誤：好心順便切除

河南一名4歲女童右眼作囊腫切除手術，不料推出手術室竟發現左眼也被動了刀。醫生解釋手術時發現左眼也有囊腫，「出於好心」順便割除。但家屬質疑根本是開錯眼睛。

據《河南電視台》報道，10月22日，河南新鄭市的公立人民醫院接收了一位4歲女孩，家屬稱女孩的右眼有一個黃豆大小的囊腫，需要進行手術切除。然而，當手術結束後，家長卻發現不僅是右眼，左眼也被醫生做了手術，雙眼都被矇上了紗布。對此，家屬感到十分震驚和不解，認為術前並沒有進行過對左眼的檢查，也沒有與家屬進行任何相關溝通。

監控錄影被燈光遮擋

女孩的父親張先生表示，手術前醫院一直只針對右眼進行檢查，術中醫生也未曾提前告知要處理左眼的問題。術後醫生解釋稱，在手術過程中意外發現了左眼也有囊腫，「出於好心」便順便進行了處理。然而，在手術監控錄影中，醫生的操作還因為燈光的遮擋而無法看清具體細節。這讓家屬更為困惑，他們懷疑醫生在手術時可能做錯了眼睛，認為這並不是簡單的「順便」手術。

面對家屬的質疑，院方回應表示，醫生在手術過程中發現了左眼也有囊腫，為了避免孩子今後可能的眼部健康問題，便對左眼也進行了手術。醫院承認，術中的確與家屬的溝通不夠充分，存在一定的瑕疵。但他們強調，醫生的出發點是為了孩子的健康，並沒有惡意。