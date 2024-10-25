河南女食網購薯片痾到脫水　「真兇」居然係配送箱

近日，河南省的一名OL在網上購買了幾袋薯片，品嘗了一片後當晚竟腹瀉不止，經醫生檢查，原來是她未及時洗手，導致沾染了配送箱上的病菌。對此，醫生提醒務必及時洗手，避免病從口入。
沒有及時洗手
據內媒《大參考》報道，23日，河南省鄭州的一名OL李小姐收到網購的幾包薯片，打開配送箱後，未洗手就迫不及待地拆開食品包裝袋，隨手拿起一片薯片放進口中品嘗。當晚，李小姐突然感到腹痛難忍，隨後腹瀉不止，脫水被家人送往醫院。
醫生在李小姐送檢的糞便樣本中檢測出超標的大腸桿菌，第一時間懷疑是李小姐購買的薯片有問題，但經檢查，薯片的大腸桿菌含量符合食品安全標準。醫生於是高度懷疑李小姐是因為打開配送箱後沒有及時洗手，直接拿零食吃，導致感染病菌。
「這也太不講衛生了」
據報道，有數據顯示配送箱在運輸過程中會接觸到各種環境，最多可能存在十多種病原體。在醫院的檢驗科，醫生隨機取樣了李小姐配送箱的一塊表面，果然在其中發現了金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腺病毒等多種病原體。 醫生指出，接觸包裹有可能因沾染病菌而引發疾病，提醒民眾取貨後應及時洗手消毒，避免病從口入。
這一新聞登上新浪熱搜後，不少網友吐槽：「這也太不講衛生了」；「只要拆完包裹我第一時間就是洗手，太髒了」；「配送箱我都直接扔在外面，不往家裏帶」；「洋芋片（薯片）差點背鍋。」
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