河南女被指長得不像河南人　做基因檢測揭非父母親生

河南新鄉一名OL，自幼在當地長大，不料日前同事一句玩笑話「你長得不像本地人」，讓她心生疑竇跑去做了基因檢測，赫然發現自己竟非父母親生，現向媒體求助希望能找到廣西的親生父母。

爸媽支支吾吾

據河南電視台「小莉幫忙」節目官方微博報導，24歲的董女士一直在河南新鄉生活，同事和朋友們經常開向她玩笑稱：「你長得一點也不像河南人，鼻子嘴巴氣質更像南方」、「鼻子寬、嘴巴厚，而且眼睛也比我們大，眼窩更深」。

一開始董女士也沒把這些話當回事，可次數多了心裡也犯起了嘀咕：「難道我真的跟河南人長得不一樣？」帶着這份疑惑，她回家向父母詢問自己的身世，沒想到，不問還好，一問更加啟人疑竇，爸媽不僅支支吾吾，態度左閃右躲，就連問自己的生日，竟然還有不同的回答。