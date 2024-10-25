江蘇老夫婦付200元團費　結果旅遊變睇樓　還買了一層樓(有片)

內地江蘇一對年老夫婦，用200元人民幣報旅行後，被保險公司職員帶到山東威海旅遊，詎料卻被帶去睇樓，在飲酒後當晚支付16.5萬的頭期款，買下一層40萬元的海景住宅。年老夫婦的女兒認為雙親被銷售人員誤導，要求開發商退款，結果反被索取違約金，引發爭議。

綜合《荔枝新聞》等內地媒體報道，涉事夫婦的女兒戴女士表示，其父母多年來是中信保誠保險公司的客戶，買過近10份保險，保險代理人9月聯絡她的父親，表示要安排倆老去山東威海3天2夜旅遊，於是父母答應了，並繳200元團費。詎料兩老抵達威海乳山後，巴士卻開到當地瀾庭苑的睇樓，兩老起初不為所動，但吃飯期間被銷售人員灌了幾瓶酒，結果就即場簽訂買賣合約，刷了16.5萬元，買了一間價值40萬的海景房。直至兩老回家，戴女士發現父親手機有大筆金額的轉帳紀錄，才得知事件。