民眾不滿拆遷質問逾4小時 西安副局長廁所跳窗逃跑 紀檢調查(有片)

陝西省西安市自然資源和規劃局曲江新區一名副局長近日接待民眾信訪時，經過4個小時後仍答不上提問，竟「借尿遁」偷偷從廁所窗戶逃跑（影片截圖）

陝西省西安市自然資源和規劃局曲江新區一名副局長近日接待民眾信訪時，經過4個小時後仍答不上提問，竟「借尿遁」偷偷從廁所窗戶逃跑。該局周二（29日）證實事件，該副局長因為市民不讓其離開，迫於無奈才從窗戶離開。內地網民對此熱議，不少人認為此舉「有失體面及官威」，批評公職人員落荒而逃讓人失望。

內媒指針對工作人員在接訪期間的不當行為，曲江新區黨工委、管委會對事件高度重視，已安排紀檢監察機關聯合相關部門啟動調查程序，將堅持實事求是、依法依規的原則進行處置。