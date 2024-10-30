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中國
2024-10-30 10:20:39

歐盟明起對華電動車加最高45.3%關稅 中方：不認同不接受已提訴訟

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歐盟確認對中國進口的電動車，在現行10%關稅基礎上，徵收7.8%至35.3%額外關稅，合計一般關稅後最高將達45.3%。除非達成解決方案，否則措施將為期5年。 （路透社資料圖片）

歐盟確認對中國進口的電動車，在現行10%關稅基礎上，徵收7.8%至35.3%額外關稅，合計一般關稅後最高將達45.3%。除非達成解決方案，否則措施將為期5年。 （路透社資料圖片）

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歐盟確認明日起對中國進口的電動車，在現行10%關稅基礎上，徵收7.8%至35.3%額外關稅，合計一般關稅後最高將達45.3%。除非達成解決方案，否則措施將為期5年。 

在北京，商務部表示，中方已多次指出歐盟對華電動車反補貼調查，存在諸多不合理、不合規之處，是以公平競爭為名，行不公平競爭之實的保護主義做法；中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟，中方將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。 

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商務部又指，注意到，歐方將繼續與中方就價格承諾進行磋商，中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端，也一直為此做出最大努力。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。 

歐盟︰對替代解決方案持開放態度 

歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯表示，措施是捍衛公平市場做法和歐洲工業基礎，但歐盟仍然對可能的替代解決方案持開放態度。 

歐盟的反補貼稅率中，最低為美國特斯拉（Tesla）中國廠的7.8%，而其他中國車廠中，比亞迪被開徵17%關稅、吉利汽車被開徵18.8%關稅、上汽集團則被開徵35.3%關稅。其他未接受抽樣調查但配合歐盟調查的中國車企將被徵收20.7%的反補貼稅，其他未配合歐盟調查的中國車企將被徵收35.3%的反補貼稅。
 

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