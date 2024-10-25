廣西女玩激流體驗撞石斷牙　慘變孖膶腸向景區索償

廣西省一名25歲易姓女子，到當地一處景區玩激流體驗，卻不慎被周邊尖銳岩石撞斷兩顆牙，嘴唇也腫起來，她控訴景區安全有疏失，雙方正透過警方協商醫藥費金額。

地點為90度直角坡

《上游新聞》報道，這起事件發生於1日，易女前往廣西防城港市「九龍潭漂流景區」玩激流體驗，發生這宗意外。易女說，當時有一段很陡的俯衝坡道，但周邊都是突出的岩石，由於俯衝力道太猛，她不慎撞上岩石，導致兩顆牙被撞斷，嘴唇也腫起來。

根據照片顯示，她的口鼻不但腫起來，還掉了兩顆牙，血跡斑斑，就醫後用紗布貼起來，傷勢頗為嚴重。易女火大表示:：「頭盔是泡沫（發泡膠），護膝是布，出事地點是90度直角坡，四周都是突出的岩石。沒有保護措施的加持，頭部撞擊石頭，牙齒撞擊石頭，上唇撞擊石頭。」