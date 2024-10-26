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中國
2024-10-26 11:15:40

山東老夫婦參加平價團變買樓　女兒怒追16.5萬訂金

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戴女出示收據顯示，她父親半推半就下已繳付買樓訂金。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

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在山東省威海市，一名女子的父母參加旅遊團，卻被帶去買樓，半推半就下花了16.5萬人民幣（約18萬港元）訂下一戶海景房，事發後女子要求退款，雙方仍在協商。

《澎湃新聞網》報道，這名現居江蘇省的戴姓女子表示，她的父母是中信保誠保險公司的客戶，今年9月初她父母的王姓業務員說，可以安排倆老去山東威海遊玩，三天兩夜只要繳交200元人民幣（約218港元），她父母覺得費用不高，於是欣然同意前往。

單位面積約498平方呎

沒想到抵達威海市後，遊覽車卻把他們帶去睇樓。起初她父母不為所動，但到了中午吃飯時間，王姓業務員和建案銷售人員，又把她父母帶到一個朋友家吃飯。抵擋不住多人遊說，她父母當晚就刷了16.5萬人民幣（約18萬港元），訂下一戶約14坪（約498平方呎）、總價為40萬元人民幣（約43.6萬港元）的海景房，並簽訂房屋買賣合約。

戴女說，父母回家後，她發現父親手機有大額轉帳記錄，一問之下才赫然發現事態嚴重，她氣憤表示，家裏根本沒有買房需求，父母是被欺騙了，於是聯繫建築商要求退款。目前當地官方已介入協調這起糾紛，網友痛批這是典型的「套路」，「長輩們務必要提高警覺啊!！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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