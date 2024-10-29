可可西里「網紅狼」被遊客亂餵食物現肚腩 專家憂生態系統被破壞

位於青藏高原可可西里的一隻瘦弱野狼去年在網路上爆紅，沒想到一年來牠被許多遊客過度餵食，「網紅狼」由瘦至見肋骨「進化」成拖著肥肚腩，還帶12隻同伴向車輛求餵食，專家擔心當地生態因此遭到破壞。 據《央視》報道，可可西里位於青藏高原，是內地最大的無人區，也是目前世界上原始生態環境保存最完美的地區之一，向來以其壯美的自然風光和獨特的生態系統而聞名。最近一年，在穿越可可西里的109國道出現了向人類乞討食物的野狼，隨著網路視頻的傳播，引得遊客帶來食物進行餵食，也引發了熱話和對生態的擔憂。

網紅狼為食物 搖尾巴撒嬌 從去年開始，可可西里的一頭野狼在網路上走紅，由於經常受到司機和遊客餵食，「網紅狼」不但從原本瘦弱體型慢慢變得肥胖，還會向車輛搖尾巴、露肚皮，撒嬌討食。有網友戲稱「幾個月就從狼進化成狗」。 這匹狼不但自己在青藏公路邊習慣了被人餵食的生活，還吸引越來越多的同伴，形成了在路邊討食的狼群。工作人員在網紅狼活動範圍鄰近區域，發現了12匹野狼。

投食影響野狼捕食能力 近年來生態環境不斷恢復，野生動物頻頻在人類活動區現身。專家表示，可可西里的這些狼原本多是由於疾病或殘疾無法捕獵，才來到公路周邊有人類居住的區域覓食，但越來越多的投食，正影響野狼的健康和捕食生存能力。 中國科學院西北高原生物研究所研究員連新明稱，「高鹽食物容易造成狼出現健康問題。最嚴重的結局是狼群全部患病，不能捕捉野生動物，而導致了如藏羚羊、藏原羚這些野生的有蹄類動物數量激增，一旦地表上草的覆蓋度降低，很容易會造成沙漠化等一系列的生態學問題。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章