北師大教授被傳簽署「愛的承諾」　年供情婦3萬兼助讀博

內地名校北京師範大學，驚傳教授與女下屬不倫戀！這名身兼黨職的男教授與一名女下屬交往，還簽下保證書稱「今生只愛妳一人」，並保證每年給女方「親密經費」，事件曝光後校方稱是誤傳，已介入釐清。

共享單車出現一張文件

內媒《頂端新聞》報道，這名被指控不倫戀的官員，是現任職北師大心理學部喬姓黨委書記，也是該系教授與研究員，而這名與他不倫戀的小三姓王，也任職心理學部。

日前北師大餐廳門口的共享單車上，突然出現一張文件，上面寫着《建立永久親密關係承諾書》，這份承諾書還寫着：「今生只愛王某某一人，不謀求新的情人或戀人……確保3至4年內評副高職稱。」