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中國
2024-10-25 15:15:01

內蒙退休公務員亂泊車還打人致骨折　企圖賠40萬元私了

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根據現場畫面顯示，雙方打成一團，張女還被對方拉扯腿部。（圖／翻攝《鳳凰網》）

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內蒙古近日發生一起離譜糾紛，一對自稱是公務員的夫婦，把車子停放在一處店家前面，遭店主要求移車，未料引發公務員夫婦不滿，與店主爆發口角，雙方大打出手，事發後店主骨折，公務員夫婦試圖掏錢私了。

「我憑啥給你挪車！」

《長江雲新聞》報道，這起事件發生於上月15日，被毆傷的27歲張姓女店主說，這家雜貨店是她母親所開，因為附近都沒有劃車位，停車一位難求，因此店主都不希望門前有外來車輛長時間停放。

事發當天上午8時左右，她和母親來店時，發現店門口停了一部黑色車輛，以為很快開走，沒想到過了約2小時，這輛車仍停在門前，之後黑色車輛的夫妻檔車主來了，她們希望車子能挪開，豈料卻被對方怒斥：「我憑啥給你挪車！」

根據現場畫面顯示，雙方打成一團，張女還被對方拉扯腿部。（圖／翻攝《鳳凰網》）

「是你們家車位嗎？」

之後黑色房車主又質問：「是你們家車位嗎？」張女的母親表示這是自家車位，但對方依舊不滿，豈料此時黑色車輛的女子，突然出手掌摑張女的母親，車主男子也跟着動手，雙方打成一團，鄰居見狀連忙上前阻止，混亂中張女受傷。

事發後她就醫被診斷右腿骨折與頭部受傷，張女說，打人的夫婦自稱在市監局和電力局工作，都是公職人員，但已退休。事發後這對公務員夫婦被警方行政拘留，期間還託人傳話，說想與張女以約40萬元人民幣（約43.6萬港元）「私了」，但張女沒有答應。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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