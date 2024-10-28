內媒揭冒牌陽澄湖大閘蟹製售鏈 套假蟹扣身價倍增「橫行」市場

大閘蟹迎來消費旺季。出於防偽考慮，品牌大閘蟹都會在蟹鉗上「鎖」一個紮帶，稱為蟹扣。大閘蟹防偽技術逐年升級。但內媒記者近日走訪市場發現，仍有一些違規蟹扣交易在隱秘處進行，普通大閘蟹套上蟹扣後，搖身變成冒牌「陽澄湖大閘蟹」。 據《新京報》調查，線上平台很多帶有江蘇陽澄湖、固城湖等產地字樣的蟹扣均為偽造，二手市場亦存在蟹農私自販賣蟹扣等亂象，甚至有人吃過大閘蟹後，將品牌蟹扣剝下來轉售二手交易平台。記者調查亦發現，批發商提供的「陽澄湖大閘蟹蟹扣」，在電商平台可輕易訂製買到。

電商平台可訂製買到 蟹扣也稱蟹戒指，一般綁在大閘蟹的蟹鉗上，用以甄別其品牌或產地。套上蟹扣後，普通大閘蟹等於有了「身份」，「身價」也隨之倍增。像人的身份證一樣，目前陽澄湖大閘蟹和部分大品牌的大閘蟹蟹扣都可以做到「一蟹一扣」，讓每只蟹都有唯一的二維碼和防偽編碼。 顧客想送禮「更體面」 套蟹扣每個1元 北京水產攤主李女士指出，現在稍懂行情的消費者都會通過蟹扣辨認陽澄湖大閘蟹或品牌大閘蟹真偽，也有顧客想送禮時「更體面」，要求套蟹扣。北京市朝陽區一家水產批發店的店員直言，店內所售大閘蟹並非來自陽澄湖，但如訂購量多，不僅可打折，還可幫忙套上印有「陽澄湖大閘蟹」字樣的蟹扣，每個1元人民幣。附近多間批發商戶也表示，旗下大閘蟹來自江蘇興化等地，「如送禮時想包裝成陽澄湖的，可搞來蟹扣並在發貨前套上，訂單大的話，還可以免費送扣」。

有北京律師指出，給其他地區大閘蟹綁陽澄湖大閘蟹蟹扣販賣的行為構成對消費者的欺詐，違反消費者權益保護法規定。為規範陽澄湖大閘蟹假冒亂象，各地已展開系列監管和規範工作。