內地網紅示範慳錢生活食豬糧　網民：為流量無下限

內地一名擁有百萬粉絲的女網紅，近日拍片挑戰「用最少的錢過活」，竟大啖豬飼料，，但她吃了一口直呼「好鹹」，此舉遭網友痛批「為流量簡直無下限！」
《上游新聞》報道，網名「大王孔留可」的女網紅孔羽豐，擁有278萬名粉絲追蹤，日前她拍片挑戰「用最少的錢過活」。她從網上找資料，得知若維持生命徵象情況下，用最低的生活成本生活，可以每天吃僅3元人民幣（約3.28港元）的豬飼料，於是她花100元人民幣（約109港元），買了一包豬飼料，上面成分寫着大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麩皮，還標榜高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然。
廠商稱對人體無害
孔羽豐將100公克的豬飼料倒進碗裏，然後加水，她先是聞一聞，還大讚味道很香，有點像麥片，不過她吃了一口後，直呼「好鹹！我要喝水！」最後她多加一點水稀釋後全吃下肚，還透露會繼續吃一周，觀察身體變化。
影片曝光後引發熱議，有網友抨擊她毫無底線，平台應該檢舉：「怎不吃便便呢？流量更高」；「為流量簡直沒有下限」。但也有網友說：「其實挺香的，比以前人吃得好。」至於豬飼料廠商稱雖對人體無害：「但牲畜吃的和人吃的是有區別的，不建議給人吃。」
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