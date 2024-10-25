內地深藍航天首推2027年太空旅行票　賣150萬20分鐘售罄(有片)

中國初創公司深藍航天昨日宣布，將於2027年啟動亞軌道太空旅遊計劃，並開始發售2張火箭座位票，每張票價150萬元人民幣，在淘寶上架，開賣約20分鐘已經售出。 《科創板日報》報道，深藍航天董事長霍亮昨晚6時在「交個朋友」淘寶直播間詳述公司載人商業飛船的研發進展與未來計劃，並於淘寶推出2張2027年首航的亞軌道載人飛船船票。這是中國首張太空旅行船票，為亞軌道旅行項目，意味火箭將抵達外太空，但不會進入軌道。旅程預定 2027 年開啟，由「星雲 – 1」火箭承運。亞軌道飛行全款為150萬元，訂金為5萬元。門票開售20 分後，上述商品上架後不久就賣光，隨後商品下架，商品頁顯示「無貨」。

乘客有至少 5 分鐘內體驗失重狀態 報道指，亞軌道飛行整個旅程約 12 分鐘，乘客將坐一個高約 4 米、直徑 3.5米的載人艙，艙內配置 6 扇全景舷窗，每次可搭載 6 名乘客。飛船將穿越 100 公里高的卡門線(地球大氣層與外太空的分界線)，乘客可在至少 5 分鐘內體驗失重狀態，一覽地球壯麗曲線，隨後飛船以傘降方式返回地球。為確保乘客安全，建議乘客年齡介於18至60歲之間。特殊情況則需經醫學評估決定是否適合參加。乘客在支付尾款前需接受身體狀況審查，並親臨深藍航天北京研發中心簽署正式合同。

SpaceX、藍色起源(Blue Origin)、維珍銀河(Virgin Galactic)均已發展太空旅遊20年以上，SpaceX早前亦首度回收推進器。根據深藍航天的規劃，計劃在 2025 年第 1 季從軌道上回收一枚運載火箭。深藍航天在布局亞軌道旅遊之後，下一步將開發外太空旅遊。 點 擊 觀 看 影 片