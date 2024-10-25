內地抖音網紅自稱被騙當第四者　公務員前男友遭記大過

22日，內地一名女網紅爆料，自稱是福建省廈門市一名公職人員的「第四者」，在不知情的情況下與對方交往了20個月，引發輿論關注。24日，涉事公職人員所在機構回應稱該指控屬實，予以其行政記大過處分。對此，網友質疑這一處罰過輕。

已婚且有2個孩子

據內媒華商報《大風新聞》23日報道，內地一名26歲葉姓女網紅22日在微信朋友圈爆料，自稱與廈門市文化市場綜合執法支隊鍾姓男子相識於2022年12月，當時鍾男「猶如神兵天降，出於路見不平」，給了她很多幫助，兩人後陷入熱戀並同居，並且遊遍全國，但當時她並不知道大她11歲的鍾某已婚且有2個孩子，同時還有一個等待11年的婚外情女友。

葉女自稱與鍾男交往了20個月，10月22日，她在翻看鍾男手機時意外發現自己竟是「第四者」，而鍾男亦打電話給她稱已決定與第三者結婚，令葉女十分崩潰。據報道，這一爆料引來不少網友關注，有人指出葉女在抖音平台有超過10萬粉絲，其留言區有不少網友討論此事。還有網友指出，葉女的名字與廈門市思明區某單位一女幹部同名，疑為同一人。