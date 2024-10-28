內地店家用公廁污水管接水泡臭豆腐　網民：不要這種臭

內地湖南長沙有民眾目擊，當地一家臭豆腐店員疑似在公廁內用「洗手台下方污水管」接水處理臭豆腐食材，網友驚呼管線內不知道黏了多少痰，實在好噁。
民眾目擊臭豆腐店員用公廁污水管接水處理臭豆腐
這樣的臭豆腐，您能接受嗎？內地湖南長沙有民眾目擊，當地一家臭豆腐店員疑似在公廁內用「洗手台下方污水管」接水處理臭豆腐食材，網友驚呼管線內不知道黏了多少痰，實在好噁。
據《極目新聞》報導，10月27日，有內地網友拍片提醒，表示去長沙五一廣場吃臭豆腐的要注意了，因為店員在廁所處理食材也就算了，還用洗手台下方汙水管的水。
對此，附近一臭豆腐店員工表示，暫不清楚此事。
該名投訴網友表示，不清楚到底是太平街附近的哪一家臭豆腐小吃店，記者便將相關情況反映給了長沙市12345政務服務熱線，接線工作人員表示，已記錄此事，之後會交由相關部門處理。隨後記者收到了反映事項已受理的通知短信。
雖然投訴影片只有短短8秒，但讓許多網友看了直發嘔。有人留言表示「畫面感太強、不忍腦補」、「手裡的臭豆腐頓時不香了」、「這根管子有多少唾液濃痰黏在上面（哭臉）」、「喝醉的還能賞它一攤嘔吐物」、「我不要這種臭啦」、「這是嫌棄臭豆腐不夠臭嗎」、「就問你們這臭豆腐正不正宗臭不臭吧」
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