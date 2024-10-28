內地婦人趕送孩子上學一踏出門竟「原地消失」　慘墜地下室通風口

中國內蒙一名婦人，日前趕著送小孩去上學，不料一出門就「原地消失」。原來婦人摔入的是自家門前的一個坑洞裡，由於地下室通風口的蓋子鬆動所致。網友笑說，若不解釋還以為婦人會「遁地術」。

據當事人包女士稱，自己當時急著送孩子上學，地下室通風口蓋子鬆動，打開大門沒注意就掉進去了，希望公共設備能夠多檢修。也期盼透過這起意外對民眾安全提醒，走路時注意腳下，提高安全意識。

據《洪觀新聞》報導，24日內蒙興安盟一名婦女出門丟垃圾，沒想到監視器就拍到，她一開門竟然「原地消失」，整個人消失在鏡頭前。

馬來西亞發生類似意外 女子消失後失去下落

整段影片也在網路上瘋傳，引發網友熱議，「遁術嗎？」、「真…原地消失術」、「原諒我不厚道的笑了」、「還好有監控，不然真說不清啊」、「隔著螢幕都疼」、「不怕歹徒從地道口爬進去嗎？」、「這誰能躲過啊」。

而類似的意外也曾在馬來西亞發生，但可就沒這麼幸運。今年8月吉隆坡街頭監視器拍到，一名印度女遊客在行經印度清真寺附近路段時，地面突然一秒崩出大洞，女子瞬間「原地消失」，雖然警消大動員出動尋人，但怎麼樣也找不到她的下落，只得在8月底終止整場搜救行動，女子恐怕已凶多吉少。

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