中國2030前載人登月工作順利推進 兩港澳載荷專家受訓登月 理大參研月球車列最後兩強

中國2030年前登月計劃的準備工作如火如荼推進，本港亦有機會出一分力。載人航天工程辦公室周二宣布，載人登月任務各項工作進展順利，辦公室公布載人月球車最後兩強，包括本港理工大學有份參與的「空間技術研究院團隊」，並公開兩款入圍月球車效果圖及啟動徵名活動。辦公室亦披露，早前選拔的第4批共10名預備航天員，未來「將承擔登月任務」，兩名來自香港及澳門的載荷專家入選。二人已於8月8日入隊，狀態良好。圖：新華社、互聯網 中國載人航天工程辦公室副主任林西強在酒泉衛星發射中心召開的發布會上表示，第4批預備航天員選拔工作已完成，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，今年8月入隊受訓。兩名載荷專家來自港澳地區，有關方面為他們在與其他航天員共同生活、訓練的基礎上，安排了載人航天精神及普通話等針對性的課程，並根據其飲食特點，科學制定食譜，「目前，兩名港澳載荷專家已全面融入團隊，訓練熱情飽滿，身心狀態俱佳」。

增一系列登月訓練 包括月面負重行走 林西強相信，第4批預備航天員能高質量如期完成各項訓練，逐步成為後續載人航天任務的骨幹力量。他們不僅要執行太空站任務，「未來還要執行載人登月任務的新特點」，訓練內容除在無重狀態下生活、工作和維持健康等基本技能，以及進行出艙活動、設備維護維修及太空科學試驗外，還加設從操控飛行器到駕駛月球車、從天體辨識到地質科學考察、從太空失重漂浮到月面負重行走等訓練，為載人登月任務做準備。 兩團隊載人月球車開始研製 之後二擇一 按照計劃，登月期間兩名航天員將駕駛載人月球車在月面開展科學考察活動。載人月球車經兩輪甄選，空間技術研究院團隊及航天科技集團有限公司的上海航天技術研究院團隊的月球車，脫穎而出。兩方案創新性及先進性各具特色，同獲初樣研製合約，可開展研製。辦公室將根據初樣研製結果，決定合約花落誰家。據報理大有份參與空間技術研究院團隊的月球車研製，雙方也曾在探月嫦娥三號、四號、五號、六號以及火星探測天問一號合作；理大研製的採樣裝置，在嫦娥六號首次月背挖土任務表現優秀，令科研人員喜出望外。 辦公室稱，目前長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器以及登月航天服等，正按計劃開展初樣產品生產和地面試驗；飛船綜合空投及著陸器兩艙分離等大型試驗亦先後完成，而保障上述生產試驗的一批地面設施，也已建成並投入使用。

海南文昌發射場 承擔載人登月發射任務 此外，載人前的飛行試驗和首次載人登月任務的科學研究目標，以及配套載荷總體方案已基本確定；發射場、測控通訊、著陸場等地面系統，亦正有序展開研製建設。海南文昌發射場將承擔載人登月飛船著陸器等發射任務，登月任務的發射設施等正在施工。儘管各項工作推進頗順利，但辦公室說也清楚意識到後續研製試驗任務艱巨、技術複雜、進度緊張、挑戰巨大。



神舟十九號升空 唯一航天飛行女工程師出征 至於同樣備受關注的神舟十九號載人飛船，定於今晨4時27分在酒泉衛星發射中心，由長征二號F遙十九運載火箭搭載升空。3名航天員為蔡旭哲、宋令東及王浩澤。蔡旭哲擔任指令長，他是2022年神十四航天員之一，刷新國家航天員重返太空時間最短紀錄；宋令東和王浩澤均屬國家第3批航天員，都是「90後」及首次升空。其中宋令東入選前是空軍飛行員，王浩澤則是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師，她是中國首位及目前唯一的航天飛行女工程師、國家第3位執行載人航天飛行任務的女性。神十九航天員料在太空站逗留約6個月，展開86項太空科研及試驗，明年4月下旬或5月上旬返回；神十八乘組與神十九輪換後，下周一將返回東風著陸場。