中國男遊客清邁按摩疑遭性侵　使領館證接獲救助

一名中國男子近日到泰國旅遊，在清邁一間按摩店聲稱懷疑遭按摩師性侵，引發廣泛關注。對此，中國駐清邁總領館證實事件，並稱受害男子在當地報警及體檢後已經回國。

綜合《南方都市報》等內地傳媒報道，一名男子表示，自己和家人18日在清邁一間按摩店按摩，他接受由一名技師單獨服務，男子說：「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了。」男子吃驚隨即跳起身把對方推開。事主同日於當地報警並就醫進行身體檢查，但因語言不通，當地警方僅就涉事店家單方說法進行記錄，其與店家協商後，僅支付體檢和藥物費用。