中國男遊客清邁按摩疑遭性侵　使領館證接獲救助

一名中國男子近日到泰國旅遊，在清邁一間按摩店聲稱懷疑遭按摩師性侵，引發廣泛關注。對此，中國駐清邁總領館證實事件，並稱受害男子在當地報警及體檢後已經回國。
綜合《南方都市報》等內地傳媒報道，一名男子表示，自己和家人18日在清邁一間按摩店按摩，他接受由一名技師單獨服務，男子說：「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了。」男子吃驚隨即跳起身把對方推開。事主同日於當地報警並就醫進行身體檢查，但因語言不通，當地警方僅就涉事店家單方說法進行記錄，其與店家協商後，僅支付體檢和藥物費用。
網民倜侃：沒想到最後自己成了別人的樂子
中國駐清邁總領館工作人員上周五(25日)證實，確有一中國男遊客就相關事件求助大使館，該遊客在當地報警並體檢後回國，具體案情需向泰國當地警方查詢。事主指，曾經委託一名在泰國的友人詢問當地警方相關調查進度，警方指已經結案，事主返國後至今都沒有收到泰國警方的反饋，事件就此「不了了之」。
事件曝光後引起內地網民熱議，不少網民對事件感震驚：「第一次看到男的被xq(「性侵」諧音)，有點兒刷新三觀了」、「現在男性也不安全了」、「這年頭不論男女出門都要保護好自己」，亦有網民倜侃：「確定不是服務項目？」、「本來想去找樂子沒想到最後自己成了別人的樂子」、「價格談崩了吧」。