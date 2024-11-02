中印兩軍邊境共慶排燈節　中方贈「川劇變臉」公仔引聯想

10月31日，中印軍隊在邊境交換糖果等禮物並合照。（圖／翻攝自微博）

10月31日是印度排燈節（Diwali），中印軍隊在邊境高海拔地區交換糖果等禮物並合照。同天，中國國防部在例行記者會上表示，中印雙方透過外交和軍事管道，已就邊境相關問題達成解決方案，雙方一線部隊正在有序推進落實工作。

脫離接觸「基本完成」

據內媒《觀察者網》10月31日轉述多家印媒報道，一名印度軍方人士透露，當天中印兩國士兵在中印邊境互贈糖果等禮物。據悉，印度排燈節寓意「光明驅走黑暗，善良戰勝邪惡」，親戚朋友之間會互相贈送糖果等禮物。

據網上流傳照片，中方送出了一隻「川劇變臉」玩偶，引起網民打趣稱：「說翻臉就翻臉是吧」；「有文化，有內涵」。

據印媒PTI31日報道，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）早些時候表示，根據印度和中國達成的共識，實控線沿線某些地區的脫離接觸進程已「基本完成」，但還需時間落實。